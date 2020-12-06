Bahar Candan yarışmacı olduğu programda kendini yere attı
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, 'Doya Doya Moda'ya katıldı. Candan programda kendini yere attı.
06 Aralık 2020 22:39
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'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, şimdilere 'Doya Doya Moda' adlı moda programında yarışıyor.
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Bahar Candan yarışmacı olduğu programda kendini yere attı
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Candan yayın sırasında diğer yarışmacıya "Ceren ne tarafa düşeyim" diye sordu ve ardından da kendini yere bıraktı.
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Herkesi şoke eden ve bayıldığı sanılan Bahar Candan herkesin yardım etmesine rağmen de yerden kalkmadı. Seray Sever ise "Baharcım kalkmaya çalışmıyorsun sanki hiç" diyerek tepki gösterdi.
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Öte yandan Bahar Candan'ın son hali takipçilerini ikiye böldü. Candan'ın bazı takipçileri "Her halinle güzelsin" derken kimileri de, "Bu kadar estetiğe gerek var mıydı?" diye sordu.
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Geçtiğimiz aylarda bu konuyla ilgili açıklama yapan Candan, "Dudaklarımda dolgu var. Dudaklarım büyük olsun istedim. Çok büyük oldu. Oldukça memnunum" demişti.
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