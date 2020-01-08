Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kışın hangi besinlere öncelik vermeliyiz?
08 Ocak 2020 12:32
19
Kışın hangi besinlere öncelik vermeliyiz?
29
Hava değişiklikleri, zayıf bağışıklık sistemi, sınav stresi, kalabalık sınıflar okul çağı çocuklarını hasta ediyor. Doğal yollardan çocuk sağlığını ve yetişkin sağlığını korumak için kışın, hangi antioksidan besinlere öncelik vermeliyiz? Özellikle mevsim geçişlerinde, vücudun bağışıklık sisteminin düşebileceğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Zülal Yalçın, bağışıklık sistemini güçlendiren sebzeleri şöyle sıraladı:
39
Domatesin içinde bulunan likopenin, beta karotenden iki kat güçlü bir antioksidan olduğunu vurgulayan Zülal Yalçın, besinlerin içeriğine bakıldığında en fazla domates, greyfurt ve karpuzda bulunduğunu söyledi. “Yapılan son çalışmalara göre, domates ya da domates suyunu her gün tüketen erkeklerde prostat kanseri görülme riski daha düşük bulunmuştur. Likopen prostat kanseri dışında akciğer, kolon ve meme kanserine karşı da koruyucudur. Domates pişirilmeyle birlikte de likopen oranını arttırmaktadır. Domates likopen haricinde glutatyon da içerir, bu sayede bağışıklık sistemini de güçlendirir. Domatesi mevsimi geçmeden en doğal hali ile söğüş olarak salatalarda ya da yemeklerinizde bolca tüketebilirsiniz.
49
Brokoli ve diğer sülfür içeren; lahana, karnabahar, brüksel lahanası gibi sebzeler, konserve kalp hastalıklarına karşı içerdikleri antioksidanlar sayesinde koruyucudurlar. Bu sebzeler içerisinde bulundurduğu indol-3 karbinol denilen bileşen sayesinde yüksek antioksidan aktivite gösterirler, östrojeni baskılayarak meme kanseri başta olmak üzere serviks kanseri ve yumurtalık kanserine karşıda korurlar. Ayrıca brokolide yüksek miktarda karoten de vardır. Beta karoten kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir A vitamini türevidir. Günlük beslenmenizde ister çorbalarda isterseniz yemek veya salata olarak bu sebzelere yer vermeniz bağışıklık sisteminizi de kuvvetlendirecektir.
59
Sarımsaktaki anahtar nokta, içerdiği sülfürlü bileşendir. Bu bileşenler, verdikleri tat ve kokudan öte pek çok hastalık riskini de azaltır. Antioksidan diğer sebze ve meyvelerde olduğu gibi sarımsak kalp hastalıklarına ve kansere karşı koruyucudur. Doğal antibiyotiktir. Yemeklerde kullanımı ile tuz tüketiminin sınırlandırılmasına yardımcı olur. Vücuttan yaşlılık izlerini yok eder.
69
İçerdiği lutein sayesinde göz sağlığımızı korur, kataraktın gelişme riskini azaltır. Ayrıca lutein güneş ışınının retinaya verdiği zararı azaltır. Bu sayede serbest radikallerden korur. Yemeği dışında salatalara ve detoks içeceklere çiğ olarak eklenmelidir.
79
Yeşil çayın inme, kalp hastalıkları, kanser ve diğer pek çok hastalığa karşı koruyucu etkisi bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Antioksidan aktivitesinin yüksek olmasının yanı sıra zayıflama diyetlerinde metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımına yardımcı olması da çok önemli özelliklerinden biridir. Gün içinde 2 adet tercih edilip tüketilmelidir.
89
Turuncu rengiyle öne çıkan havuçta beta karoten deposudur. Yapılan bir çalışmada betakarotenin kanser riskini % 30 Artrit riskini % 70 azalttığı saptanmıştır. 10dakika kadar haşlanmış ya da pişirilen havuçtaki antioksidan aktivite daha daartmaktadır. Sebze yemeklerine ve çorbalarına havuç ilavesi yapmak öğündeki antioksidan alımını arttıracaktır.
99
Tam tahıllar antioksidan etkisi yüksek olan E vitamini içerirler. Yapılan çalışmalar E vitamininin prostat kanserinden koruduğunu göstermektedir. Ayrıca kısırlığın tedavisinde etkili olduğu, artrite iyi geldiği, Alzheimer gelişme riskini azalttığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği de kanıtlanmıştır. Tam tahıllar için buğday kepeği, yulaf kepeği, kepekli çavdar unu, tam buğday unu, esmer bulgur ve esmer pirinç, kepekli makarna tercih edilebilir.