Bağımsızlık karşıtları Barcelona sokaklarında

İspanya'nın bağımsızlık ilan eden Katalonya özerk yönetiminin yetkilerinin görevine son vermesinin ardından, Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barcelona'da yüz binlerce birlik yanlısı protesto eylemi düzenledi.
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İspanya ve AB bayrakları taşıyan eylemciler 'Çok Yaşa İspanya' sloganları attı, 'De Todos' (Hepimize Ait) pankartları taşıdı.
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Gösteriye katılanlar arasında Madrid hükümetinden Sağlık Bakanı Dolors Montserrat ve Madrid'in Katalonya temsilcisi Enric Millo da yer aldı.
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Katalonya'da ayrılıkçı hükümet cuma günü bağımsızlık ilan etmişti.
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Madrid ise Katalan Parlamentosu’nu feshetmiş ve 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesini kararlaştırmıştı.