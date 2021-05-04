Doğuştan görme engelli Bager Çalışçı'dan Muş Ovası'nda piyano resitali

Daha önce bir köyde çocuklara piyanoyla konser veren Bager, burslu olarak eğitim gördüğü Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü'nün desteğiyle açan lalelerle kırmızıya bürünen Muş Ovası’nda piyano çalma hayalini gerçekleştirdi.
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Piyano üzerinde aynı anda basılan 6 notayı ayırt edebilen ve dinlediği her müziği piyanoya uyarlayabilen Bager Çalışçı, “En büyük hayalim; Muş Ovası’ndaki laleler arasında piyano çalmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Çaldığım eserleri sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine hediye ediyorum. Buradan da herkese sesleniyorum; lütfen evde kalın, sağlıklı kalın” diye konuştu.
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Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü Kurucusu Serdal Arslan ise, “Bager’in Muş Ovası’nda, lale tarlası içerisinde piyano çalma hayali vardı. Bizler de Bager’in bu hayaline ortak olmak istedik. Bu sevinci beraber yaşamak istedik. Bager, bugünkü piyano resitalini sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine hediye etti” dedi.