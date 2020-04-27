Bağdat Caddesi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle doldu taştı
27 Nisan 2020 15:12
110
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi vatandaşlarla doldu taştı.
210
Güneşi gören vatandaşlar adeta Bağdat Caddesine akın etti. Bazı vatandaşlar maske takmazken bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
310
İstanbul'da Koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle vatandaşlar bazı cadde ve sokaklara çıkarak yoğunluk oluşturdu.
410
Bağdat Caddesine adeta akın ederek dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı.
510
Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktı.
610
Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
710
Kimi vatandaşlar da restoran önlerinde kuyruklar oluşturdu. Öte yandan, araç trafiğinin caddede önceki günlere göre arttığı görüldü.
810
Bağdat Caddesi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle doldu taştı
910
Bağdat Caddesi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle doldu taştı
1010
Bağdat Caddesi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle doldu taştı
© Tüm hakları saklıdır.