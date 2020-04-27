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Bağdat Caddesi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle doldu taştı

27 Nisan 2020 15:12

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4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi vatandaşlarla doldu taştı.

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Güneşi gören vatandaşlar adeta Bağdat Caddesine akın etti. Bazı vatandaşlar maske takmazken bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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İstanbul'da Koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle vatandaşlar bazı cadde ve sokaklara çıkarak yoğunluk oluşturdu.

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Bağdat Caddesine adeta akın ederek dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı.

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Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktı.

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Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

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Kimi vatandaşlar da restoran önlerinde kuyruklar oluşturdu. Öte yandan, araç trafiğinin caddede önceki günlere göre arttığı görüldü.

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Bağdat Caddesi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle doldu taştı

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Bağdat Caddesi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle doldu taştı

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Bağdat Caddesi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle doldu taştı

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