Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim coşkusu
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
29 Ekim 2021 22:10
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İstanbul'un en işlek caddelerinden olan Bağdat Caddesi'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.
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Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı saat 19.00'da Suadiye ışıklar da başladı. Büyük katılımın yaşandığı yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.
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Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim coşkusu
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Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim coşkusu
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Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim coşkusu
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