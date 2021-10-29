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Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim coşkusu

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

29 Ekim 2021 22:10

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İstanbul'un en işlek caddelerinden olan Bağdat Caddesi'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

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Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı saat 19.00'da Suadiye ışıklar da başladı. Büyük katılımın yaşandığı yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.

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Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim coşkusu

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Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim coşkusu

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Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim coşkusu

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