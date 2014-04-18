'Bacaklarını topla' kampanyası sosyal medyaya nasıl yansıdı?
18 Nisan 2014 21:19
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Toplu taşımada tacizden ve daracık yerlere sıkışmak zorunda kalmaktan bıkan kadınlar, erkeklerin bacaklarını V şeklinde açıp oturmasına karşı “Bacağını Topla, Yerimi İşgal Etme” kampanyasını başlattı.
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İstanbul Feminist Kolektif’ten (İFK) kadınların, metrobüs ve otobüste yaşadıkları rahatsızlıkları konuşurken ortaya çıkan eylem fikri, sosyal medyada gördüğü ilgi üzerine kendiliğinden bir kampanyaya dönüştü.
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Kampanya için Twitter’dan bir çok fotoğraf paylaşıldı. İşte o fotoğrafların bazıları….