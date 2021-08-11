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Babasının yanında sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel sularına kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i bulmak için çalışma başlatıldı.

11 Ağustos 2021 21:00

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İlçeye bağlı Özlüce köyünde yaşayan İbrahim Aydemir, bölgedeki yoğun yağışın ardından çocukları Erva ve Rabia Aydemir ile evden çıkarak aracına binmek isterken bir anda bölgedeki Zarvana Çayı'nın yükseldiğini ve aracı ile traktörünün sel sularına kapıldığını söyledi.

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Bu sırada 13 yaşındaki kızı Rabia Aydemir'in de sele kapıldığını belirten baba İbrahim Aydemir, olayın bir anda yaşandığı ifade etti.

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Sel sularına kapılan küçük kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

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Ekiplerce bölgeden çıkarılan Erva Aydemir ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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Babasının yanında sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

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Babasının yanında sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

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Babasının yanında sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

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Babasının yanında sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

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Babasının yanında sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

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Babasının yanında sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

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Babasının yanında sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

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Babasının yanında sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

1316

Babasının yanında sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

1416

Babasının yanında sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

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Babasının yanında sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

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Babasının yanında sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

selrabia aydemirkastamonuinebolu
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