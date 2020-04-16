Babasına kulak asmadı: Tüm ülke Koronavirüs'le mücadele ederken Ivanka Trump tatile gitti
16 Nisan 2020 18:47
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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de, Başkan Trump’ın kızı İvanka Trump, alınan Koronavirüs tedbirlerine uymadı, bir Yahudi festivali olan Hamursuz Bayramı'nı kutlamak için Washington’dan New Jersey’e uçtu.
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New York Times’In haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, eşi Jared Kushner ve üç çocuyla birlikte 8 Nisan’da Hamur Bayramı için New Jersey'e giderek Koronavirüs kurallarını göz ardı etmekle suçlanıyor.
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Aynı zamanda Trump’ın ‘Danışmanı’ görevini yürüten Ivanka Trump'a sosyal medyadan "Babasının kızı. Yasayı takmadı" sözleriye tepki gösterildi.
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Ivanka Trump sosyal medya hesabından, daha önce babası Donald Trump tarafından açıklanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarına dair “Evde kalabilecek kadar şanslı olanlar, lütfen lütfen, evde kalın” diyerek halka çağrıda bulunmuştu.
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Gazetede Hamursuz Bayramı’nın sonrasında Jared Kushner'ın Washington DC'ye döndüğü ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nde yer aldığı belirtildi. Beyaz Saray ise Ivanka Trump ve Jared Kushner hakkındaki iddialara ilişkin henüz yorum yapmadı.
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Beyaz Saray, 16 Mart'ta 'Başkan’ın Koronavirüs Tavsiyeleri' adı altında bir kılavuz yayımlayarak Amerikalıların 'alışveriş gezileri ve sosyal ziyaretler' gibi 'isteğe bağlı seyahatlerden kaçınmalarını istemişti.