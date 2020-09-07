T24 LogoT24 Logo

Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi

Azerbaycanlı sanatçı Faig Ahmed, kilimlerden ilham alarak gelenekselle modern sanatı birleştiren çalışmalara imza attı. Bored Panda’nın derlediği çalışmalarda Ahmed’in klasik kilim desenlerini farklı çalışmalarla karıştırdığı eserleri dikkati çekti.

07 Eylül 2020 14:19

118

Azerbaycanlı sanatçı Faig Ahmed, kilimlerden ilham alarak gelenekselle modern sanatı birleştiren çalışmalara imza attı. Bored Panda’nın derlediği çalışmalarda Ahmed’in klasik kilim desenlerini farklı çalışmalarla karıştırdığı eserleri dikkati çekti.

218

Ahmed, kilimlerle yaptığı eserlerde bazen piksel deseni, bazen renkli döngüler bazen de mandalalar kullandı.

318

İşte, Azerbaycanlı sanatçı Ahmed'in çalışmalarından örnekler:

418

Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi

518

Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi

618

Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi

718

Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi

818

Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi

918

Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi

1018

Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi

1118

Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi

1218

Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi

1318

Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi

1418

Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi

1518

Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi

1618

Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi

1718

Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi

1818

Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi

ETİKETLER

kilimdesenmodernsanatpikselfaig ahmedazerbaycan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24