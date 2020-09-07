Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi
Azerbaycanlı sanatçı Faig Ahmed, kilimlerden ilham alarak gelenekselle modern sanatı birleştiren çalışmalara imza attı. Bored Panda’nın derlediği çalışmalarda Ahmed’in klasik kilim desenlerini farklı çalışmalarla karıştırdığı eserleri dikkati çekti.
07 Eylül 2020 14:19
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Azerbaycanlı sanatçı Faig Ahmed, kilimlerden ilham alarak gelenekselle modern sanatı birleştiren çalışmalara imza attı. Bored Panda’nın derlediği çalışmalarda Ahmed’in klasik kilim desenlerini farklı çalışmalarla karıştırdığı eserleri dikkati çekti.
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Ahmed, kilimlerle yaptığı eserlerde bazen piksel deseni, bazen renkli döngüler bazen de mandalalar kullandı.
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İşte, Azerbaycanlı sanatçı Ahmed'in çalışmalarından örnekler:
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Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi
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Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi
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Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi
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Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi
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Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi
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Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi
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Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi
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Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi
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Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi
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Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi
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Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi
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Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi
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Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi
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Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi
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Azerbaycanlı sanatçı kilim desenlerini modern sanatla birleştirdi