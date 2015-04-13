Az bilinen fotoğraflarıyla Frida Kahlo'nun son yılları
13 Nisan 2015 17:47
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Frida’nın az bilinen fotoğrafları gün yüzüne çıktı
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Fransız fotoğrafçı Gisèle Freund’un 1954 yılında Meksika’da iki yıl Frida Kahlo ve Diego Rivera’nın evinde yaşadığı süre boyunca çektiği fotoğrafları yayımlandı
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Geçtiğimiz Mart ayında yayınlanan “Frida Kahlo: The Gisèle Freund Photographs” (Frida Kahlo: Gisèle Freund Fotoğrafları) adlı kitap sayesinde Frida’nın az bilinen fotoğrafları gün yüzüne çıktı
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Cansu Yalçın’ın N’olmuş sitesinde yayımladığı fotoğraflarda Frida, hayatının son yıllarında artan hastalıklarına rağmen enerjik
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Bahçede sık sık köpekleriyle zaman geçiriyor ya da tuvali başında resim yapıyor
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