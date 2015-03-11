Ayşe Hatun Önal: Cem Yılmaz’da zeka var ama akıl yok
11 Mart 2015 16:11
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Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal; “Birçok şeyden işimi yaparken vazgeçiyorum” deyince “Çocuk yapmayı düşünüyor musun” sorusuna; “Rüyamda gördüm erkek çocuğum olacak. Çok istiyorum bir çocuğum olsun” diye yanıt verdi.
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Cem Yılmaz ile düet yapar mısın sorusuna ise kaçamak cevap veren Ayşe Hatun Önal “Zekâ var ama akıl yok” dedi
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Best FM’e konuk olan Ayşe Hatun Önal; “ Benim şarkılarım bir numara oldu. Hala da bir numara bundan rahatsız olan çok isim var.” dedi. Şarkıcılık kariyerin 10 yılı geçti ama sen ilk kez canlı orkestrayla konserler yapıyorsun neden bu kadar bekledin sorusuna; “Zamanını belki de şimdi geldi. Derdim para olsaydı bende millet gibi mekân mekân gezip canlı konserler yapardım. Ben hep kendi müziğimi yaptım. İlk kez dj ile sahneye çıkıp playback yapan benim. İnsanlar o zaman şaşırıyorlardı. Şimdi ise herkes benim daha önce yaptığımı yapıyor” dedi.
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‘Sahne hayatında hiç seni kesmeye çalıştılar mı?’ sorusuna ise; ‘Beni kimsenin kesmesine gerek yok. Ben kendi kendimi kestim zaten. 10 sene önce albüm yaptım. Korkudan sahneye çıkamıyordum. Daha yeni şubatta çıktım ilk kez’ diye yanıt verdi.
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Farklı düet çalışmalarıyla da müzik severlerin karşısına çıkan Ayşe Hatun Önal; “Ayşe Özyılmazel ile beraber yurt dışına tatile çıktık. Telefonum çaldı. Şirketim Ricky Martin’le düet teklifi geldiğini söyledi. Ben de Ayşe’ye dönüp ‘Madonna’yla Ricky Martin arıyor, düet yapmak istiyorlar. Madonna hep ortalarda o yüzden Ricky Martin’le düet yapacağım’ dedim, inanmadı! Buna göre şimdi Madonna’yla düet yapabilirim” dedi.
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Bu arada yeni şarkısını nisan ayında çıkarak olan Hatun Önal, “Dj Emrah Göktaş ile yeni bir şarkı yaptık bayılacaklar. Ege Çubukçu ile de ismini şimdi söylemeyeyim bir türküye çok güzel cover yaptık.” dedi.
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Önal ayrıca; ‘Bazen içimden melek, bazen şeytan çıkıyor. Ama her insanın bir tarafı melek bir tarafı şeytandır yaa… Mevsimler gibiyiz işte’ dedi.