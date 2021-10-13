Ayşe Arman: Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Mustafa Kemal Atatürk projesi geliyor, atamızı Aras Bulut İynemli canlandıracak
13 Ekim 2021 14:40
15
Ayşe Arman: Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Mustafa Kemal Atatürk projesi geliyor, atamızı Aras Bulut İynemli canlandıracak
25
Gazeteci Ayşe Arman kişisel sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı bir paylaşımda, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'te yayımlanacak bir Mustafa Kemal Atatürk projesi hazırlandığını duyurdu. “2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bir projeden söz ediyorum” diyen Arman, söz konusu projede Mustafa Kemal Atatürk’ü ise Aras Bulut İynemli’nin canlandıracağını söyledi.
35
Ayşe Arman şöyle yazdı:
45
“Duyduk duymadık demeyin! İki yıl sonranın bomba haberini şimdiden sizinle paylaşıyorum. Çünkü çok heyecan duydum, iki sene ölsem içimde tutamam. 29 Ekim 2023'te, yani Cumhuriyet'imizin 100. yılında, bir Mustafa Kemal Atatürk projesi geliyor. 2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bir projeden söz ediyorum. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin var. Projeyi Lanistar Medya yapıyor. Peki başrolü, yani Atamızı kim canlandıracak? Cevap veriyorum: @iynemliarasbulut!
55
Bence çok çok iyi bir seçim Son dönemin en iyi erkek oyuncularından Aras Bulut İynemli. Ailecek hastasıyız. Tabii ki Çukurcu'yduk. Tabii ki 7. Koğuş'taki Mucize'yi öle öle, ağlaya ağlaya, hayranlıkla izledik. Çok gerçek buluyorum onu. Samimi, sahici. Abartılı hiç bir şeyi yok. Ultra doğal bir oyunculuğu var, oynamıyor, canlandırdığı kişi oluyor. Kısacası her rolün altından kalkabileceğini düşünüyorum Sizin düşüncelerinizi alayım. 807 yorumun tümünü gör alp_alper_ kirmizibisikletim Türkiye'nin en başarılı genç oyuncularından. İşini ciddiye aldığı, fazlasıyla emek.”