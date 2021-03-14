Ayrılık haberlerinin ardından Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'den açıklama
Şarkıcı Jennifer Lopez ve eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez'in aldatma sonrası ayrıldığı iddialarının ardınan açıklama geldi.
14 Mart 2021 10:15
14
Şarkıcı Jennifer Lopez ve eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez'in aldatma sonrası ayrıldığı iddialarının ardınan açıklama geldi.
24
CNN'de yer alan habere göre bir açıklama yayımlayan çift, ilişkilerini sürdürdüklerini ancak "soruları üzerinde çalıştıklarını" söyledi.
34
Hafta sonu pek çok medya kuruluşu, ünlü çiftin ayrıldığını iddia etmişti.
44
Rodriguez ve Lopez çifti 2017 yılından beri beraber. Çiftin bir temsilcisi, hâlâ nişanlı olduklarını söyledi.
© Tüm hakları saklıdır.