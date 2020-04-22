Ayrılık anksiyetesi; karantina biterken köpeğinizin en mutlu günleri de bitebilir
Yeni tip Koronovirüs (Covid-19) salgını nedeniyle insanların evlerine kapanmasının beraber yaşadıkları köpekler için mutlu edici bir durum olduğu biliniyor. Öte yandan Kraliçe Elizabeth’in corgi cinsi köpeğinin eğitmeni, sosyal izolasyon süreci bitip insanlar dışarı çıktığında köpeklerin ağır sosyal anksiyete yaşamaya başlayacağına dair uyarıda bulundu.
22 Nisan 2020 08:17
15
Yeni tip Koronovirüs (Covid-19) salgını nedeniyle insanların evlerine kapanmasının beraber yaşadıkları köpekler için mutlu edici bir durum olduğu biliniyor. Öte yandan Kraliçe Elizabeth’in corgi cinsi köpeğinin eğitmeni, sosyal izolasyon süreci bitip insanlar dışarı çıktığında köpeklerin ağır sosyal anksiyete yaşamaya başlayacağına dair uyarıda bulundu.
25
The Times gazetesine konuşan hayvan psikoloğu Dr. Roger Mugford, “Aileleriyle bu kadar fazla kaliteli zamandan sonra köpeklerde aşırı bağımlılık durumu oluşmaya başlıyor. Bu durumda da evdekiler işe veya okula gittiğinde acı çekebilirler” dedi.
35
Dr. Mugford, stresin farklı şekillerde ortaya çıkabileceğini söyledi. Dr. Mugford’a göre yalnız bırakılan köpeğin mobilya çiğnemesi, tuvaletini eve yapması hatta ağır durumlarda kendine zarar vermesi strese işaret ediyor.
45
Mugford, “Evden ilk ayrıldığınızda açık kamera bırakın, havlamasını ve stres işaretlerini inceleyin” dedi.
55
Mugford, sosyal izolasyon bittiğinde köpeklerin evde yalnız kalmaya adım adım alıştırılması gerektiğini. Yarım saat ile başlayarak evde denemeler yapılabileceğini söyledi.