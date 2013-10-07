Aynı Tanrı'nın çocukları hayvanlar için vaftiz töreni
07 Ekim 2013 17:32
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ABD’nin New York kentinde, tarihi Saint John Katedrali'nde yapılan hayvan kutsama töreninde, deveden kaplumbağa, bir çok türde hayvan kutsandı
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Manhattan’ın Morningside Heights bölgesinde, Amesterdam Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 5 bin kişilik 121 yıllık tarihi katedralde yapılan 29. Geleneksel Hayvan Kutsama Ayini, renkli görüntülere sahne oldu.
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örene getirilen hayvanlar arasında ise, deve, yavru alpaka, eşek, kanguru, kaplumbağa, küçük atlar, tibet sığırı, lama, kaz, yılan, köpek, papağan gibi pek çok farklı türde hayvan bulundu.