Aylardır vaka tespit edilmedi; Koronavirüs'ün ilk tespit edildiği Vuhan'da binlerce kişi müzik festivali için bir araya geldi
Yeni tip Koronavirüs’ün (Covid-19) ilk ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde 11 bin kişi müzik festivali için bir araya geldi.
02 Mayıs 2021 15:16
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Yeni tip Koronavirüs’ün (Covid-19) ilk ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde 11 bin kişi müzik festivali için bir araya geldi.
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Reuters’ta yer alan habere göre, Vuhan’da geçen yıl Koronavirüs nedeniyle ertelenen müzik festivali, bu yıl 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.
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Festivalde çok sayıda insanın maske takmadığı, sosyal mesafe kuralı olmadığı görüldü.
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Koronavirüs’ün ortaya çıkmasıyla iki ay boyunca sıkı bir şekilde karantinanın uygulandığı Vuhan’da resmi verilere göre hiçbir Koronavirüs vakası kalmadı.
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Çin’de bugüne kadar 265 milyon kişiye Koronavirüs aşısı uygulandı.
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