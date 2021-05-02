T24 LogoT24 Logo

Aylardır vaka tespit edilmedi; Koronavirüs'ün ilk tespit edildiği Vuhan'da binlerce kişi müzik festivali için bir araya geldi

Yeni tip Koronavirüs’ün (Covid-19) ilk ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde 11 bin kişi müzik festivali için bir araya geldi.

02 Mayıs 2021 15:16

15

Yeni tip Koronavirüs’ün (Covid-19) ilk ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde 11 bin kişi müzik festivali için bir araya geldi.

25

Reuters’ta yer alan habere göre, Vuhan’da geçen yıl Koronavirüs nedeniyle ertelenen müzik festivali, bu yıl 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

35

Festivalde çok sayıda insanın maske takmadığı, sosyal mesafe kuralı olmadığı görüldü.

45

Koronavirüs’ün ortaya çıkmasıyla iki ay boyunca sıkı bir şekilde karantinanın uygulandığı Vuhan’da resmi verilere göre hiçbir Koronavirüs vakası kalmadı.

55

Çin’de bugüne kadar 265 milyon kişiye Koronavirüs aşısı uygulandı.

vuhançinkoronavirüscovid-19salgınvakapartifestival
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24