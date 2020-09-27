Aydın Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı
27 Eylül 2020 08:19
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Aydın Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
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Aydın'ın Söke ilçesi Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan, rüzgârın etkisiyle zeytinlik alana, oradan da ormana sıçrayan yangınla ekipler saatlerce mücadele etti.
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Havanın kararmasından önce İzmir ve Muğla'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 6 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın gece de karadan söndürülmeye çalışıldı.
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Yangının kontrol altına alındığı, bölgedeki 90 haneden tahliye edilenlerin de evlerine geri dönmeye başladığı bildirildi.