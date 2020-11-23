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Ayder Yaylası'nda kar güzelliği

23 Kasım 2020 17:07

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RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na mevsimin ilk karı yağdı. Pandemi nedeniyle en sakin dönemlerin geçirildiği Ayder'e gelenler, kar topu oynadı, otomobil şambrelleri ile kaydı.

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Çamlıhemşin ilçesinin 1350 rakımlı Ayder Yaylası, dün gece saatlerinde yağan karla beyaza büründü. Her yıl yağan karla birlikte yaylada geleneksel kış eğlenceleri de başladı.

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Tatil için yaylaya geleler, kar keyfi yaptı. Kimi kar topu oynadı, kimi de otomobil şambrelleri ile kaydı. Kalabalığın artmaya başladığı anlarda ise ekipler, ziyaretçileri sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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Yöre sakinleri ise türküler söyleyerek ziyaretçileri yaylaya davet etti.

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Ayder Yaylası'nda kar güzelliği

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Ayder Yaylası'nda kar güzelliği

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Ayder Yaylası'nda kar güzelliği

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Ayder Yaylası'nda kar güzelliği

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Ayder Yaylası'nda kar güzelliği

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Ayder Yaylası'nda kar güzelliği

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Ayder Yaylası'nda kar güzelliği

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