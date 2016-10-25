Ayasofya'nın sıra dışı imamı Önder Soy

Ayasofya'nın ibadete açık bölümü Hünkar Kasrı'nda görev yapan imam Önder Soy, sanatçı ve sporcu kişiliğiyle gençlere örnek oluyor. Mesleğini aksatmadan kickboks, boks ve karateyle ilgilenen Soy, kendini geliştirmek için musiki dersleri alıyor, hat sanatıyla uğraşıyor.
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Ayasofya'nın ibadete açık bölümü Hünkar Kasrı'nda görev yapan imam Önder Soy, sanatçı ve sporcu kişiliğiyle gençlere örnek oluyor. Mesleğini aksatmadan kickboks, boks ve karateyle ilgilenen Soy, kendini geliştirmek için musiki dersleri alıyor, hat sanatıyla uğraşıyor.
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Spora olan aşkının çocukluğundan geldiğini, amcasının karate antrenörlüğü yaptığını söyleyen İmam Önder Soy, "Çocukluğumda Çin filmleri meşhurdu. Ondan dolayı da hareketli bir çocukluğum vardı. İnsanın bazen kendisini savunması gereken durumlar da oluyor. Ben hem kendimi savunmak hem de spor amaçlı düzenli olarak kickboks, boks ve karate çalışıyorum" dedi.
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"İmamlığın yanında Uzak Doğu sporlarıyla ilgileniyorum. Çok sayıda müsabakaya çıktım. Bunun yanında spor salonlarında da çok eğitim verdim. Çok sayıda şampiyonaya hazırladığım öğrencim var. Hala onları çalıştırmaya devam ediyorum. İmam olduktan sonra hayatımdan sporu çıkarmadım. Eyüp'te önceki yıllarda bir camide imamlık yaparken mahalledeki gençlerle sportif faaliyetler yapıyorduk. Onlar spor yaptıktan sonra camiye daha çok geliyordu ve kötü alışkanlıklardan da uzak duruyordu. Bizim sporcu kimliğimiz onlara örnek oluyordu. Meslektaşlarım da sporcu kimliğimi seviyor."
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Önder Soy, sporcu kimliğinin yanında musiki derslerine de katıldığını, bunun Kur'an-ı Kerim ve ezanı okuyuşunu olumlu yönde etkilediğini söyledi.
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Musikisinin dinlenmesinin hoşuna gittiğini aktaran Soy, "Burası medeniyetlerin kesişmiş olduğu bir yer, tarihi yarımada. Buraya kendi insanlarımızın dışında turistler de oldukça fazla geliyor. Burayı Müslümanların yanı sıra farklı dinden insanlar da ziyaret ediyor. Dolayısıyla sizin öyle bir musiki ortaya koymanız gerekiyor ki ilgi çekici olsun. Bizim öğrenme aşkı gereksinimimiz buradan geliyor. Musiki kurslarına gidip kendimi daha çok geliştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.