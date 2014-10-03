Ayakkabı vurmasına mucize yöntemler...

Diş macunu: Özellikle tarçın gibi ekstra tat içermeyen diş macunlarını deneyebilirsiniz. Sivilcelerde uygulanan diş macunu ayakkabının vurduğu yere de iyi gelebilir.
210
Elma sirkesi: Bir diğer mucize elma sirkesinin de ayakkabı vurmasına iyi geldiği söylenmektedir. Su toplayan yeri elma sirkesine batırarak veya sirkeyi pamuk yardımıyla sürerek yaranın hızlıca iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle su kabarcığı patladıktan sonra uygulandığında enfeksiyonu önler. Biraz acıtabileceğinden kabarcığın etrafına yavaşça uygulayabilirsiniz.
310
Yeni aldığınız ayakkabıların ayağınıza vurması her zaman rahatsız edici olmuştur. Peki ayakkabınız ayağınıza vurduğunda bu acıyı nasıl geçirebilirsiniz? İşte ipuçları…
410
Siyah çay: Soğutulmuş siyah çay poşetlerini bölgeye uyguladığınızda şişkinliğini alır. Aynı şekilde yeşil çay da tercih edebilirsiniz.
510
Yumurta: Yumurtanın ayakkabı vurmasına iyi geldiği söylenmektedir. İnce bir tabaka halinde sürerek deneyebilirsiniz.
610
Başka bir yöntem ise; bez parçasını alkol ya da sirke ile iyice ıslatıp ayakkabın ucuna doğru doldurun. En az 10 saat kadar bu şekilde bekletiniz.
710
Buzda bekletme:Önce ayakkabının uç kısmına buzdolabı poşetini tam olarak yerleştiriyoruz.
810
Pişik kremi: Çinko oksit içeren pişik kremlerinin enfeksiyona iyi geldiği ve yara olan yumuşak dokuyu kurutarak çabuk iyileşmesini sağladığı bilgisi yaygındır. Yara olan bölgeye az miktarda uygulayarak deneyebilirsiniz.
910
Dar gelen ayakkabınızın içini sirkeyle ıslattığınız gazete kağıdı ile iyice doldurun. Bir gece bu şekilde bekletiniz. Sabah giydiğinizde ayakkabın genişlediğini hissedeceksiniz.
1010
Aloe Vera: Aloe Vera’nın iyileştirici gücünü hemen her sağlık sorununda görüyoruz. Aloe Vera bitkisinin yaprağını kestikten sonra açığa çıkan jeli ayakkabının vurduğu yere uygulayabilirsiniz. Aloe vera anti enflamatuvar etki gösterir, kızarıklık ve şişkinliğe iyi gelir, yaranın hızlıca iyileşmesini sağlar ve cildi nemlendirir.