Avustralya'daki 'penis ev' yeni sahibini arıyor!
29 Mart 2015 19:53
14
Bugüne kadar pek çok projeye imza atan mimar Stan Symonds’un projelerinden biri diğerlerine göre fazlasıyla ön plana çıktı.
24
Symonds’un, 1958’de Sidney’de tasarımını yaptığı bir ev kuş bakışı bakıldığında akıllara penisi getiriyor.
34
Sidney’deki ev, geçmişten günümüze hiçbir değişime uğramadan gelmeyi başardı ve halk arasında “Penis ev” olarak anıldı.
44
1204 metrekarelik Sherwin House isimli bina, bu günlerde yeni sahibini arıyor. Penis evin fiyatı ise 1,1 milyon dolar.
© Tüm hakları saklıdır.