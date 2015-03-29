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Avustralya'daki 'penis ev' yeni sahibini arıyor!

29 Mart 2015 19:53

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Bugüne kadar pek çok projeye imza atan mimar Stan Symonds’un projelerinden biri diğerlerine göre fazlasıyla ön plana çıktı.

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Symonds’un, 1958’de Sidney’de tasarımını yaptığı bir ev kuş bakışı bakıldığında akıllara penisi getiriyor.

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Sidney’deki ev, geçmişten günümüze hiçbir değişime uğramadan gelmeyi başardı ve halk arasında “Penis ev” olarak anıldı.

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1204 metrekarelik Sherwin House isimli bina, bu günlerde yeni sahibini arıyor. Penis evin fiyatı ise 1,1 milyon dolar.

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