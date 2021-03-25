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Avustralya'da şiddetli sel baskını

Geçtiğimiz hafta Avustralya'da artan sıcaklıklar ve orman yangınlarının ardından gelen sağanak yağmur ile daha önce görülmemiş şiddette bir sel meydana geldi. Afet, Sidney'in batı bölgelerinde 40.000'den fazla sakini evlerini terk etmek zorunda bıraktı. Sel sebebiyle 150'den fazla okul kapatıldı.

25 Mart 2021 14:10

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Geçtiğimiz hafta Avustralya'da artan sıcaklıklar ve orman yangınlarının ardından gelen sağanak yağmur ile daha önce görülmemiş şiddette bir sel meydana geldi. Afet, Sidney'in batı bölgelerinde 40.000'den fazla sakini evlerini terk etmek zorunda bıraktı. Sel sebebiyle 150'den fazla okul kapatıldı.

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Batık evler, Sidney yakınlarındaki Hawkesbury Nehri boyunca Windsor ve Pitt Kasabası bölgelerinde selden etkilenen yapılar arasında.

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CNN’in haberine göre eyaletin bazı kısımları tarihi sellere yol açan rekor yağışla tahrip olduktan sonra Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde binlerce insan tahliye edildi.

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Şiddetli sel, Yeni Güney Galler'de yaşayan binlerce kişiyi tahliyeye zorlarken, hala evlerinde olanlar, biri zehirli birçok tür içeren örümcek sürüleri için tetikte olmak zorunda kaldı.

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Shenae Varely, The Guardian'a, Sidney'in batısındaki Penrith Weir'de su altında olmayan bir korkuluğun tüm uzunluğu boyunca örümcekler gördüğünü söyledi.

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Avustralya Meteoroloji Bürosu'na göre, son yedi gün içinde Kuzey Yeni Güney Galler kıyılarına 400 mm'den (16 inç) fazla yağmur yağdı.

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Avustralya Meteoroloji Bürosu'nun ulusal sel hizmetleri müdürü Justin Robinson, CNN'e şunları söyledi: "20 yıldır Büro'da bir sel tahmincisi yapıyorum ve bu muhtemelen yaşadığım ve tahmin etmek zorunda olduğum en kötü sel."

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Bir sakin, arabası Sidney'in kuzey ve batısındaki sel sularında sıkıştıktan sonra Çarşamba günü öldü.

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Bölgedeki yoğun yağış, Aşama 1B'nin piyasaya sürülmesinden önce Koronavirüs aşılarının teslimatında gecikmelere neden oluyor. Ancak ABC News'e göre, Yeni Güney Galler’deki beş büyükşehir aşılama merkezi, eyalet aşıların bir sonraki aşamasına geçerken Pazartesi günü açık kaldı.

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Accu Weather’a göre kurtarma çalışmaları haftanın sonuna kadar devam ederken, Yeni Güney Galler'de hava durumu nispeten düzelme gösterecek ve su seviyelerinin bölge genelinde normale dönmeye başlamasına izin verecek.

Doğal afetselthe guardianreutersAvustralya
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