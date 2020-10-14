Avustralyalı itfaiyecilerden 2021 takvimi; yangınlarda zarar gören yaban hayatı için poz verdiler
14 Ekim 2020 14:29
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Avustralyalı İtfaiyeciler, 2021 yılı takvimi için kamera karşısına geçti. 2019 ve 2020'nin başında Avustralya'da çıkan orman yangınları nedeniyle bu yıl bağıştan toplanan gelirlerin yaban hayatına gitmesi kararı alındı.
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Avustralya İtfaiyeciler Takvimi ekibi yaptığı açıklamada "2019 ve 2020 yılları korkunç zamanlardı.. Avustralya'da meydana gelen devasa yangınlar medeniyle vahşi doğada tahmini 1 milyar hayvan hayatını kaybetti. Yangınlar söndürülmüş olsa da tahrip olmuş alanlar, yerinden edilmiş hayvanların doğal yaşam alanlarına geri dönmesini imkansız hale geldi" dedi.
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Avustralya'nın dört bir yanındaki itfaiyeciler, takvim için fotoğraflarını gönderdi. Yüzlerce başvurunun arasından 24 kişi seçildi ve fotoğraf çekimine katılmaya hak kazandı.
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Fotoğraflarda barınaklardan getirilen hayvanlara yer verildi. Ördekler, keçiler, kedi ve köpeklerin yanında mental hastalığı olan yetişkinlere yardım eden terapi atları da poz verdi.
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Çekimlerde hayvanlarla bağ kuran bazı itfaiyecilerin hayvanları sahiplendiği belirtildi.
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1993 yılından beri hazırlanana Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi ile 3.2 milyon doların üzerinde bağış toplandığı belirtiliyor
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Avustralyalı itfaiyecilerden 2021 takvimi; yangınlarda zarar göre gören yaban hayatı için poz verdiler
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Avustralyalı itfaiyecilerden 2021 takvimi; yangınlarda zarar göre gören yaban hayatı için poz verdiler
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Avustralyalı itfaiyecilerden 2021 takvimi; yangınlarda zarar göre gören yaban hayatı için poz verdiler
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Avustralyalı itfaiyecilerden 2021 takvimi; yangınlarda zarar göre gören yaban hayatı için poz verdiler
1118
Avustralyalı itfaiyecilerden 2021 takvimi; yangınlarda zarar göre gören yaban hayatı için poz verdiler
1218
Avustralyalı itfaiyecilerden 2021 takvimi; yangınlarda zarar göre gören yaban hayatı için poz verdiler
1318
Avustralyalı itfaiyecilerden 2021 takvimi; yangınlarda zarar göre gören yaban hayatı için poz verdiler
1418
Avustralyalı itfaiyecilerden 2021 takvimi; yangınlarda zarar göre gören yaban hayatı için poz verdiler
1518
Avustralyalı itfaiyecilerden 2021 takvimi; yangınlarda zarar göre gören yaban hayatı için poz verdiler
1618
Avustralyalı itfaiyecilerden 2021 takvimi; yangınlarda zarar göre gören yaban hayatı için poz verdiler
1718
Avustralyalı itfaiyecilerden 2021 takvimi; yangınlarda zarar göre gören yaban hayatı için poz verdiler
1818
Avustralyalı itfaiyecilerden 2021 takvimi; yangınlarda zarar göre gören yaban hayatı için poz verdiler