Avustralyalı dövme sanatçısından yama görünümlü renkli dövmeler
Avustralyalı dövme sanatçısı Min Zumi, yaptığı dövmelerde yama benzeri bir görüntü yapıyor. Renkli dövmelerini kenarlarında dikiş görüntüsüyle yapan sanatçı, ilginç işlere imza atıyor. (Kaynak: Bored Panda)
06 Ekim 2020 12:56
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Avustralyalı dövme sanatçısı Min Zumi, yaptığı dövmelerde yama benzeri bir görüntü yapıyor. Renkli dövmelerini kenarlarında dikiş görüntüsüyle yapan sanatçı, ilginç işlere imza atıyor.
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İşte Min Zumi'nin eserlerinden birkaçı:
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Avustralyalı dövme sanatçısından yama görünümlü renkli dövmeler
47
Avustralyalı dövme sanatçısından yama görünümlü renkli dövmeler
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Avustralyalı dövme sanatçısından yama görünümlü renkli dövmeler
67
Avustralyalı dövme sanatçısından yama görünümlü renkli dövmeler
77
Avustralyalı dövme sanatçısından yama görünümlü renkli dövmeler