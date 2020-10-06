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Avustralyalı dövme sanatçısından yama görünümlü renkli dövmeler

Avustralyalı dövme sanatçısı Min Zumi, yaptığı dövmelerde yama benzeri bir görüntü yapıyor. Renkli dövmelerini kenarlarında dikiş görüntüsüyle yapan sanatçı, ilginç işlere imza atıyor. (Kaynak: Bored Panda)

06 Ekim 2020 12:56

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Avustralyalı dövme sanatçısı Min Zumi, yaptığı dövmelerde yama benzeri bir görüntü yapıyor. Renkli dövmelerini kenarlarında dikiş görüntüsüyle yapan sanatçı, ilginç işlere imza atıyor.

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İşte Min Zumi'nin eserlerinden birkaçı:

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Avustralyalı dövme sanatçısından yama görünümlü renkli dövmeler

47

Avustralyalı dövme sanatçısından yama görünümlü renkli dövmeler

57

Avustralyalı dövme sanatçısından yama görünümlü renkli dövmeler

67

Avustralyalı dövme sanatçısından yama görünümlü renkli dövmeler

77

Avustralyalı dövme sanatçısından yama görünümlü renkli dövmeler

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