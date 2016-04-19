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Avustralya'da sığınmacı karşıtı miting protesto edildi

19 Nisan 2016 18:29

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Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), yabancıların yoğun olduğu 21. Bölge'de sığınmacı ve göçmen karşıtı bir miting düzenledi.

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FPÖ Genel Başkanı Christian-Heinz Strache, mitingde yaptığı konuşmada, hükümeti eleştirerek sığınmacıların engellenmesini istedi.

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Hükümetin Yeşiller Partisi ile birlikte "Avusturya'nın İslamlaşmasının" sponsoru olduğunu ileri süren Strache, yerli halkın yoksulluk içerisinde olduğunu ve buna karşılık hükümetin sığınmacılara aylık 4 milyon euro para harcadığını ifade etti.

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İnsani Mülteci Politikası Platformu ise aşırı sağcıların sığınmacı karşıtı mitingini protesto etti. Sığınmacıların korunmasını isteyen eylemciler,

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Aşırı sağcılar aleyhine sloganlar atan grup, sığınmacılara yönelik insani politikaların hayata geçirilmesini istedi.

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Mitingin ardından aşırı sağcı bir grup, slogan atan protestoculara saldırmak istedi. Olaya müdahale eden polis, aşırı sağcı 4 kişiyi gözaltına aldı. Polis ile aşırı sağcılar arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

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Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı miting ve protesto, yaklaşık 4 saat sürdü.

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