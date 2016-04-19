Avustralya'da sığınmacı karşıtı miting protesto edildi
19 Nisan 2016 18:29
123
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), yabancıların yoğun olduğu 21. Bölge'de sığınmacı ve göçmen karşıtı bir miting düzenledi.
223
FPÖ Genel Başkanı Christian-Heinz Strache, mitingde yaptığı konuşmada, hükümeti eleştirerek sığınmacıların engellenmesini istedi.
323
Hükümetin Yeşiller Partisi ile birlikte "Avusturya'nın İslamlaşmasının" sponsoru olduğunu ileri süren Strache, yerli halkın yoksulluk içerisinde olduğunu ve buna karşılık hükümetin sığınmacılara aylık 4 milyon euro para harcadığını ifade etti.
423
İnsani Mülteci Politikası Platformu ise aşırı sağcıların sığınmacı karşıtı mitingini protesto etti. Sığınmacıların korunmasını isteyen eylemciler,
523
Aşırı sağcılar aleyhine sloganlar atan grup, sığınmacılara yönelik insani politikaların hayata geçirilmesini istedi.
623
723
Mitingin ardından aşırı sağcı bir grup, slogan atan protestoculara saldırmak istedi. Olaya müdahale eden polis, aşırı sağcı 4 kişiyi gözaltına aldı. Polis ile aşırı sağcılar arasında zaman zaman tartışma yaşandı.
823
923
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı miting ve protesto, yaklaşık 4 saat sürdü.