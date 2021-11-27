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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü

Avustralya'nın Sidney kentinde toplanan göstericiler, zorunlu Covid-19 aşısına karşı protesto yürüyüşü yaptı

27 Kasım 2021 10:18

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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü

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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü

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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü

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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü

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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü

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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü

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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü

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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü

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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü

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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü

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