Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü
Avustralya'nın Sidney kentinde toplanan göstericiler, zorunlu Covid-19 aşısına karşı protesto yürüyüşü yaptı
27 Kasım 2021 10:18
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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü
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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü
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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü
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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü
510
Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü
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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü
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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü
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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü
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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü
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Avustralya'da 'zorunlu aşı' karşıtı yürüyüşü
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