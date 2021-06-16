Avustralya'da sel sonrası çevreyi örümcek ağları sardı
Avustralya'da sellerin meydana geldiği kasabaların yanında ağaçları ve çimenleri saran dev örümcek ağları görüldü. Victoria bölgesinin sakinleri örümcek ağlarının günler süren sağanak yağıştan sonra meydana geldiğini bildirdi.
16 Haziran 2021 11:34
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Avustralya'da sellerin meydana geldiği kasabaların yanında ağaçları ve çimenleri saran dev örümcek ağları görüldü. Victoria bölgesinin sakinleri örümcek ağlarının günler süren sağanak yağıştan sonra meydana geldiğini bildirdi.
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BBC'nin aktardığına göre uzmanlar, örümceklerin yükseğe çıkarak sudan çıkmaya çalıştığını ifade etti.
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Bir noktada örümcek ağlarının yol kenarında bir kilometrelik alanı kapladığı belirtildi.
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Ağların üzerinde çok sayıda ufak örümcek olduğu görüldü