Avustralya arşivlerinde 1915 Çanakkale Savaşı fotoğrafları
25 Nisan 2018 14:49
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Anzak Koyu'ndaki askerler, Mayıs 1915
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Kılıçbayırı'nda Avustralyalı askerler Türk ve Avustralyalı askerleri gömüyor, 24 Mayıs 1915
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Anzak Koyu'nun güneyden görünüşü, Haziran 1915
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Seddülbahir Çıkarması, Mayıs 1915
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Ohrili Kemal Bey gözü bağlı halde karşı cephedeki General William Riddell Birdwood'un karargahında, 22 Mayıs 1915
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Gelibolu Savaşı'nda Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin konutanı General William Riddell Birdwood Anzak Koyu'nda, Mayıs 1915
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Kanlısırt'taki bir siperde bir asker, 1915
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Bir İngiliz askeri Şarapnel Vadisi'ne bakıyor, Mayıs 1915
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Avustralyalı askerlerin irtibat hendeği, Mayıs 1915
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Anzak'ta Avustralyalı askerlerin mevzileri, yukarıda ise General William Riddell Birdwood'un karargahı, Mayıs 1915
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Seddülbahir Cephesi'nde bulunan Avustralyalı askerlere ait kamp, Mayıs 1915
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İngiliz üst düzey ordu mensupları, William Riddell Birdwood solda otururken görülüyor, Mayıs 1915
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Hain Tepe'nin arkasında Anzaklara ait ordu karargahı, Mayıs 1915
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Anzak Koyu'nda bir Hint, Mayıs 1915
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