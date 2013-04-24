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Avrupa'nın en iyi 8 koreografisi

24 Nisan 2013 18:43

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İspanyol sitesi abc.es en iyi yapılan 8 koreografiyi seçti. Listede bir de Türk takımı yer aldı

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