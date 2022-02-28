Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu binasına üye ülkelerin bayrakları indirilerek Ukrayna bayrakları takıldı
28 Şubat 2022 16:36
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Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu binasına üye ülkelerin bayrakları indirilerek Ukrayna bayrakları takıldı
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İşte binadan görüntüler... (AA)
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Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı
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Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı
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Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı
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Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı
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Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı
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Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı
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Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı
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Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı
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Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı
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Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı
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