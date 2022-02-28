T24 LogoT24 Logo

Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu binasına üye ülkelerin bayrakları indirilerek Ukrayna bayrakları takıldı

28 Şubat 2022 16:36

112

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu binasına üye ülkelerin bayrakları indirilerek Ukrayna bayrakları takıldı

212

İşte binadan görüntüler... (AA)

312

Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı

412

Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı

512

Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı

612

Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı

712

Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı

812

Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı

912

Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı

1012

Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı

1112

Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı

1212

Avrupa Parlamentosu binasına Ukrayna bayrakları asıldı

belçikabrükselavrupa parlamentosu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24