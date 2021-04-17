Avrupa'nın en uzun maçları Türkiye'de oynanıyor

Süper Lig maçları duraklamalar nedeniyle 90 dakikanın üzerine çıkıyor.
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Futbol maçlarının süresi fark etmeden uzuyor mu? Son dönemdeki maçlarda yardımcı hakemlerin gösterdiği duraklama tabelasını gören sporseverlerin aklındaki soru bu.
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Oyuncu değişikliği sayısının da artmasıyla +10 dakikalık ek sürelerin görüldüğü futbol maçları artık 90 dakika değil.
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Avrupa futbolunun zaman analizini çıkardı.
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Yayımlanan raporda Süper Lig olumsuz istatistiklerde zirvede yer alıyor. Türk futbolseverler, ortalama 99 dakikalık maç süresiyle Avrupa'nın en uzun maçlarını izliyor.
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Süper Lig'i 98 dakika ile İngiltere Championship, 97 dakika 54 saniye ile Yunanistan Ligi, 97 dakika 51 saniye ile Portekiz Ligi ve 97 dakika 46 saniye ile İsrail Ligi takip ediyor.
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Maç sürelerinin uzamasındaki en büyük etken ise fauller nedeniyle yaşanan duraklamalar. Süper Lig bu istatistikte de ilk sırada. Türkiye'de yapılan her faulde oyun ortalama 35.1 saniye duruyor.
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Bu alan Süper Lig'i 34.9 saniye ile La Liga takip ediyor. Üçüncü sırada 34.7 saniye ile İspanya İkinci Ligi var. İngiltere Premier Lig ve İngiltere Championship de 33.9 saniye ile üst sıralarda. Avrupa Kulüpler Birliği'nin Z jenerasyonunu futbola çekmek için maç sürelerini tartıştığı günümüzde, Süper Lig 100 dakikaya yaklaşan maçlar için bir çözüm bulmak zorunda.