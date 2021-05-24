Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan Türk futbolcular
24 Mayıs 2021 10:28
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Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lille ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. 2000'li yıllarda Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan Türk futbolculara göz atıyoruz.
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BURAK YILMAZ | LILLE | 2021 | Süper Lig'de birçok şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, 35 yaşında adım attığı Avrupa'da Lille formasıyla ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Burak Yılmaz şampiyonluğa 16 gol ve 5 asistle katkı verdi.
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YUSUF YAZICI | LILLE | 2021 | Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, kariyerinin ilk şampiyonluğunu Lille ile yaşadı.
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ZEKİ ÇELİK | LILLE | 2021 | Lille'e giden ilk Türk Zeki Çelik'ti. Milli futbolcu üçüncü sezonunda şampiyonluk yaşadı. Yusuf Yazıcı gibi onun da kariyerinin ilk şampiyonluğu.
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MERİH DEMİRAL | JUVENTUS | 2020 | Juventus 2019-20 sezonunda şampiyonluğa koşarken milli stoper Merih Demiral da kadronun bir parçasıydı.
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ARDA TURAN | BARCELONA | 2016 | Arda Turan, 2016 yılında Barcelona ile La Liga zaferi yaşadı. Bu, Arda Turan'ın ikinci La Liga şampiyonluğuydu.
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ARDA TURAN | ATLETICO MADRID | 2014 | Arda Turan, La Liga'daki ilk şampiyonluğunu Atletico formasıyla yaşadı.
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NURİ ŞAHİN | REAL MADRID | 2012 | Real Madrid'de kısa süre forma giyen Nuri Şahin 2012'deki La Liga şampiyonluğunda kadrodaydı.
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HAMİT ALTINTOP | REAL MADRID | 2012 | Nuri Şahin ile birlikte La Liga şampiyonluğu yaşayan Hamit Altıntop, Real Madrid'de şampiyonluk yaşayan bir diğer Türk.
HAMİT ALTINTOP | BAYERN MÜNİH | 2010 | Real Madrid ile La Liga şampiyonu olan Hamit Altıntop, Bayern Münih'te 2010'da şampiyonluk yaşasa da bu ilk değildi.
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HAMİT ALTINTOP | BAYERN MÜNİH | 2008 | Hamit Altıntop, Bundesliga'daki ilk şampiyonluğunu Bayern Münih formasıyla 2008'de yaşadı.
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ÜMİT DAVALA | WERDER BREMEN | 2004 | Werder Bremen 2004'te büyük bir zafere ulaştı. Devlerin arasından sıyrılıp şampiyonluğa giden takımın bir parçası da Ümit Davala'ydı. Davala o sezon Bundesliga'da 22 maça çıktı.
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BERKANT GÖKTAN | 2001 | BAYERN MÜNİH | Galatasaray ve Beşiktaş formaları da giyen Berkant Göktan, 2001'de Bayern Münih A takımı ile Bundesliga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde birer maça çıktı. Göktan, Bayern ile Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.