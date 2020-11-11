Avrupa futbolunda daha önce kariyerinde önemli başarılar elde eden ancak son dönemde kendilerinden beklenen performansı gösteremeyen futbolcular:
11 Kasım 2020 17:10
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Avrupa'da gözden düşen futbolcular| Avrupa futbolunda daha önce kariyerinde önemli başarılar elde eden ancak son dönemde kendilerinden beklenen performansı gösteremeyen futbolcular:
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28 yaşındaki Isco, Malaga'dan Real Madrid'e transfer olduktan sonra futbolda başarısını kanıtladı. Zidane tarafından yeniden kadroya kazandırılmak istenen Isco, son dönemde performansıyla beklentileri karşılayamıyor.
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Juventus'ta Pirlo dönemiyle beraber gözden düşen Dybala, Morata'nın Ronaldo'yla olan uyumu sonrası ilk 11'deki yerini kaybetti. Sakatlıkları da Arjantinli futbolcunun işini zorlaştırdı.
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Zidane'ın Real Madrid'deki ilk döneminde parlattığı isim olan Asensio, yaşadığı sakatlıkla beraber kariyerinde düşüşe geçti. Henüz 24 yaşında olan oyuncu, ikinci Zidane döneminde bulduğu şansları değerlendiremedi.
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Athletic Bilbao'daki performansıyla yükselen Kepa, Chelsea'ye rekor ücretle transfer oldu. Sonrasında kritik anlarda yaptığı hatalar yüzünden formasını Mendy'e kaybetti.
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Takas yoluyla Juventus'tan Barcelona'ya gelen Boşnak orta saha Pjanic, performansı yüzünden Pedri gibi genç oyuncuların arkasına düştü.
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Tottenham'la yeniden başarılı günleri arayan Mourinho, yeni transferlerle beraber ilk önce Dele Alli'yi gözden çıkardı.
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Barcelona'dan Pjanic gibi büyük bir bedel karşılığı transfer edilen Arhtur, Pirlo'nun orta sahada istediklerini veremedi.
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Tottenham'la zirveyi yakalayan Christian Eriksen, kulüple arasındaki bağlar koptuğunda yeni bir adres aradı. Tercihini Inter'den yana kullanan oyuncu, bir türlü bekleneni veremedi.
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Almanya ile Dünya Kupası kazanan ve Real Madrid'le gösterdiği performansla bir dönem zirveye çıkan Mesut Özil, Arsenal'de istenmeyen futbolcu oldu.