Avrupa Birliği'nden Whatsapp’a uyarı

Avrupa Birliği, Whatsapp’ı kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşmaması için uyardı.
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Avrupa Birliği, Facebook’a verdiği talimatta, Whatsapp’ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşması yönünde ciddi endişeleri olduğunu ve bu paylaşım politikasının kullanıcıların Whatsapp’a üye olurken kabul ettikleri kullanım koşulları ve gizlilik politikası içerisinde yer almadığını belirtti.
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Whatsapp’a konu ile ilgili gerekli tüm bilgilerin en kısa zamanda kendilerine aktarılmasını ve şirketin kullanıcı verisi paylaşımını uygun yasal koruma temin edilene kadar durdurmasını istedi.
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Facebook, Whatsapp’ı satın aldığında kişisel verileri toplamayacağı yönünde açıklama yapmıştı.
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Ancak, Ağustos ayında politikasında yaptığı değişiklikle birlikte Whatsapp artık telefon numaraları, profil isimleri, fotoğraflar ve daha fazlasını sahibi Facebook ile paylaşmaya başlamıştı.
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Bunun üzerine, ABD’de gizliliği korumaya yönelik çalışan grup EPIC, Federal Ticaret Komisyonu’na şikayette bulunmuş ve Almanya Facebook’a, Whatsapp kullanıcı verisini toplamaması yönünde talimat vermişti.