Avrasya Araştırma'nın son anketi: Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan; Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’tan daha az oy alıyor
Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, Haziran ayı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
01 Temmuz 2021 12:47
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Avrasya Araştırma'nın son anketi: Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’tan daha az oy alıyor
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AKP’nin oylarının yüzde 30’un altına düştüğünü, MHP’nin oyunun karasız seçmenin oyu katılmadan yüzde 6,0 olduğunu ifade eden Özkiraz, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olması durumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan daha az oy alacağını söyledi.
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AKP'nin oylarının yüzde 30'un altına düştüğünü belirten Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz, "Erdoğan her şekilde kaybediyor" tespitinde bulundu.
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'Bu pazar seçim olsa' kararsızlar dağıtılmadan önce AKP'nin oy oranı yüzde 25, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oy oranı yüzde 29,4 olarak tespit edildi.
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Özkiraz, İYİ Parti'nin oy oranına ilişkin yaptığı değerlendirmede "İYİ Parti Avrasya Araştırma'nın bir anketinde ilk kez yüzde 15 çıktı ama farkındaysanız son 4 ankette hep şunu söylüyorum: 'İlk defa bir anketimizde 13,5 çıktı', bir sonraki ankette 'İlk defa bir anketimizde 14 bandını geçti', bir sonraki anketimizde 'İlk defa 14,5'ları gördük' ve şimdi diyorum ki ilk defa 15'i gördük. Yani İYİ Parti'de yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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"Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre kararsızlar dağıtılmadan önce AKP'nin oy oranı yüzde 25, CHP'nin oy oranı yüzde 22,9, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12,8, HDP'nin oy oranı yüzde 9,4, MHP'nin oy oranı yüzde 6,0, DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 3,8, Gelecek Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1,7 olduğu görüldü.
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"Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oy oranı yüzde 29,4, CHP'nin oy oranı yüzde 26,9, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15, HDP'nin oy oranı yüzde 11,1, MHP'nin oy oranı yüzde 7,1, DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 4,5, Gelecek Partisi'nin oy oranı ise yüzde 2 çıktı.
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"Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda şu kişiler aday olursa hangisine oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre: Erdoğan - Kılıçdaroğlu yarışında ise Erdoğan yüzde 39,1 oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 44,0 oy alıyor.
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Erdoğan-Akşener yarışında Erdoğan yüzde 39,8 oy alırken Akşener yüzde 42,3 oy alıyor.
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Erdoğan-İmamoğlu yarışında ise Erdoğan yüzde 37,8 alırken İmamoğlu yüzde 50,2 oy alıyor.
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Erdoğan-Yavaş yarışında ise Erdoğan yüzde 37 oy alırken Yavaş yüzde 49,4 oy alıyor.