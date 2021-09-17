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Avrasya Araştırma: HDP seçmeninin yüzde 62,1'i, partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a destek vermesi durumunda muhalefeti destekleyecek

17 Eylül 2021 14:37

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Avrasya Araştırma: HDP seçmeninin yüzde 62,1'i, partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a destek vermesi durumunda muhalefeti destekleyecek

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Avrasya Araştırma’nın Başkanı Kemal Özkiraz, eylül ayı etap 1 anketinin sonuçlarını paylaştı. “İttifak dışında kalan partilerin seçmenleri cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl hareket edecekler?” sorusuna yanıt olarak yapılan ankete göre, HDP, Gelecek Partisi, DEVA, Saadet Partisi ve Memleket Partisi seçmenlerinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin görüşleri alındı. İşte Özkiraz'ın paylaşımları ve anket verileri:

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