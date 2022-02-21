Avrasya Araştırma Başkanı, "Şerefimi temin ediyorum, öndeyiz” diyen Melih Gökçek'e oy oranlarıyla yanıt verdi
21 Şubat 2022 11:14
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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, katıldığı canlı yayında AKP’nin oy oranını açıklayan Melih Gökçek’e yanıt verdi.
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Gökçek katıldığı programda, “İstanbul’da şu anki durum 53’e 47. Net, 6 puan geçti AK Parti. Seçime kadar bu 6 puan en az 16 puan olur. Ankara’da da şerefimi temin ediyorum, öndeyiz” dedi.
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"Ankara'yı alamazlardı, tamamen bizim hatamız" diyen Gökçek, "Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim ezer ezer atarım" görüşünü savundu.
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Özkiraz, Twiter hesabından Melih Gökçek'e yanıt verdi.
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"Oy oranları şeref ile değil anket ile ölçülür. Aralık ayında İstanbul'da yaptığımız araştırmaya göre bugün İBB seçimi olsa; Millet İttifakı % 59.8 Ekrem İmamoğlu'nu başarılı bulanlar % 62.1"
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"Aynı ankette Ankara'da ABB seçimi olsa ; Millet ittifakı %60.6 Mansur Yavaş başarılı bulanlar %73.2"
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