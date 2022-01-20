Avrasya Araştırma: AKP ile CHP arasında 2 puan fark var, Erdoğan 3 aday karşısında kaybediyor
20 Ocak 2022 10:48
110
Ankette, "Erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır" sorusuna, Millet İttifakı diyenlerin oranı yüzde 35,6; Cumhur İttifakı diyenlerin oranı yüzde 32,3 oldu. "Bilmiyorum" diyenlerin oranı yüzde 10, "Ortada geçer" diyenlerin oranı ise yüzde 22,1 oldu.
210
"Ekonomik kriz"le ilgili olarak yöneltilen bir soruya ise, "Küçük çaplı bir ekonomik kriz var" diyenlerin oranı yüzde 1.4, "Geçici bir ekonomik kriz var" diyenlerin oranı yüzde 11.2, "Büyük bir ekonomik kriz var" diyenlerin oranı yüzde 13.9, "Çok büyük bir ekonomik kriz var" diyenlerin oranı yüzde 73.5 oldu.
310
Enflasyon yönetimi konusunda hükümeti yüzde 76'lık kesim başarısız bulduğunu söylerken, başarılı bulduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 9,8 oldu.
410
Yüzde 60.1'lik kesim erken seçim yapılmasını desteklediğini söylerken, yüzde 27.3'lük kesim ise desteklemediğini söyledi.
510
"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna ise şu yanıtlar verildi: AKP: 27.4 --- CHP: 25.6 ---- İYİ Parti: 10.1 --- HDP: 9.9 --- MHP: 5.2 --- DEVA: 5 --- Gelecek Partisi: 1.3 --- Saadet Partisi: 1 --- Memleket: 0.8 --- Demokrat Parti: 0.8 --- Türkiye İşçi Partisi: 0.8 --- BTP: 0.7 --- Diğer: 0.9 --- Kararsız/Oy yok: 10.3
610
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oranlar şöyle oldu: AKP: 30.6 --- CHP: 28.6 --- İYİ Parti: 11.3 --- HDP: 11 --- MHP: 5.8 --- DEVA: 5.6 --- Gelecek Partisi: 1.5 --- Saadet Partisi: 1.1 --- Memleket: 0.9 --- Demokrat Parti: 0.9 --- Türkiye İşçi Partisi: 0.9 --- BTP: 0.8 --- Diğer: 1
710
"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy verir misiniz" sorusuna ise, "Evet oy vereceğim" diyenler yüzde 33.4, "Hayır oy vermeyeceğim" diyenler yüzde 55.1, "Diğer adaylara bağlı/Kararsızım/Oy kullanmam" diyenlerin oranı yüzde 11.5 oldu.
810
Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçimlerinde karşı karşıya geldiği senaryoda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin oranı yüzde 41.1, Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin oranı yüzde 35.2, "Kararsızım fakat büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 12.8, "Kararsızım fakat büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 6.8, "Oy kullanmam" diyenlerin oranı yüzde 4.1 oldu.
910
İmamoğlu ile Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçimlerinde karşı karşıya geldiği senaryoda İmamoğlu'na oy verenlerin oranı yüzde 43, Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin oranı yüzde 32.7, "Kararsızım fakat büyük ihtimalle İmamoğlu'na oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 16.1, "Kararsızım fakat büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 6.1, "Oy kullanmam" diyenlerin oranı yüzde 2.1 oldu.
1010
Mansur Yavaş ile Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçimlerinde karşı karşıya geldiği senaryoda Yavaş'a oy verenlerin oranı yüzde 41,8, Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin oranı yüzde 32, "Kararsızım fakat büyük ihtimalle Yavaş'a oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 19.7, "Kararsızım fakat büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 3.4, "Oy kullanmam" diyenlerin oranı yüzde 3.1 oldu.