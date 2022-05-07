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Avrasya Araştırma: AKP artık birinci parti değil, Erdoğan 3 olası adaya karşı kaybediyor

07 Mayıs 2022 09:25

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Avrasya Araştırma'nın son anketine göre, CHP 1 puan farkla birinci parti oldu. Muhalefet adayı olarak geçen üç isim de seçimi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önünde tamaladı.

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Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Başkanı Kemal Özkiraz, 27 Nisan-3 Mayıs arasında 2 bin 460 kişi ile ve yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılan son seçim anketini paylaştı.

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Ankette, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olduğu üç senaryoda da seçimi kaybedeceği sonucu çıktı.

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Anketin diğer sonuçları şöyle:

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Avrasya Araştırma: AKP artık birinci parti değil, Erdoğan 3 olası adaya da kaybediyor

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Avrasya Araştırma: AKP artık birinci parti değil, Erdoğan 3 olası adaya da kaybediyor

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Avrasya Araştırma: AKP artık birinci parti değil, Erdoğan 3 olası adaya da kaybediyor

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Avrasya Araştırma: AKP artık birinci parti değil, Erdoğan 3 olası adaya da kaybediyor

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Avrasya Araştırma: AKP artık birinci parti değil, Erdoğan 3 olası adaya da kaybediyor

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Avrasya Araştırma: AKP artık birinci parti değil, Erdoğan 3 olası adaya da kaybediyor

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Avrasya Araştırma: AKP artık birinci parti değil, Erdoğan 3 olası adaya da kaybediyor

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Avrasya Araştırma: AKP artık birinci parti değil, Erdoğan 3 olası adaya da kaybediyor

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Avrasya Araştırma: AKP artık birinci parti değil, Erdoğan 3 olası adaya da kaybediyor

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Avrasya Araştırma: AKP artık birinci parti değil, Erdoğan 3 olası adaya da kaybediyor

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Avrasya Araştırma: AKP artık birinci parti değil, Erdoğan 3 olası adaya da kaybediyor

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Avrasya Araştırma: AKP artık birinci parti değil, Erdoğan 3 olası adaya da kaybediyor

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Avrasya Araştırma: AKP artık birinci parti değil, Erdoğan 3 olası adaya da kaybediyor

anketseçim anketiavrasya araştırma
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