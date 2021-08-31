Avrasya Araştırma: AKP'nin oyu yüzde 30'un altına geriledi, Erdoğan olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybediyor
31 Ağustos 2021 10:30
18
Avrasya Araştırma'nın son anketine göre AKP'nin oyu yüzde 29 olarak ölçüldü. Ankete göre olası bir seçimde Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kaybediyor.
28
Ankette, partilerin oy oranları ile cumhurbaşkanlığı seçiminde olası adayların oy oranları da ölçüldü. 21 Ağustos'ta yapılan ve Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz'ın paylaştığı sonuçlar şöyle:
38
Yapılacak seçimde Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesini ister misiniz?
48
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda hangi adaylara oy verirsiniz?
58
Parti ve parti başkanlarının isimleri kişilere söylendikten sonra seçmenlerin oy verecekleri partiler (kararsızlar dağıtıldıktan sonra)
68
Parti ve parti başkanlarının ismi söylenmeden açık uçlu olarak 'Hangi partiye oy vereceksiniz?' sorusu sorulduğunda seçmenlerin oy verecekleri partiler (kararsızlar dağıtıldıktan sonra):
© Tüm hakları saklıdır.