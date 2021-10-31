Avrasya anketi: Vatandaşların yüzde 62’si Erdoğan’ın ekonomiyi kötü yönettiğini düşünüyor
31 Ekim 2021 10:19
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Avrasya anketi: Vatandaşların yüzde 62’si Erdoğan’ın ekonomiyi kötü yönettiğini düşünüyor | Avrasya Araştırma Şirketi Kemal Özkiraz, 26 ilde, 2 bin 460 kişi ile yüz yüze yapılan Ekim ayı anket sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
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Yapılan ankette, "Erdoğan'ın ekonomiyi iyi yönettiğine inanıyor musunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 62,1'i ''kötü yönetiyor'' yanıtını verirken, yüzde 21,1 ''iyi yönetiyor'' yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 16,8 ise, ''ne iyi ne kötü yönetiyor'' yanıtını verdi.
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Ankete katılanlara “Hükümet değişirse ekonomi düzelir mi?" sorusu soruldu. Ankete katılan kişilerin yüzde 48,1'i ''ekonomi daha iyi olur'' yanıtını verdi. Ankete katılanların, yüzde 32,1 ''ekonomi daha kötü olur'', yüzde 16,3 ''ekonomik durum değişmez'', yüzde 3,5 ise ''bilmiyorum'' yanıtını verdi.
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Ankete katılan vatandaşların, "Hangi isimler ekonomiyi Erdoğan'dan daha iyi yönetir" sorusuna karşılık i yüzde 63,4 Ali Babacan, yüzde 59,1 oranında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 57,3 oranında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüzde 55,8 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu işaret etti.
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Avrasya Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen ankette yurttaşlara, "Sizce erken seçim yapılmalı mı?" diye soruldu. Vatandaşların yüzde 62'si ''evet'' yanıtını verirken, yüzde 29,6'sı ''hayır'', yüzde 8,4'ü ''kararsızım'' yanıtını verdi