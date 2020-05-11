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AVM girişlerindeki kuyruklar Twitter'da TT oldu; işte o paylaşımlar...

11 Mayıs 2020 15:37

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Covid-19 salgınına kaşı alınan tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri, normalleşme takvimi kapsamında bugün yeniden açıldı. Vatandaşlar yurdun dört bir yanında AVM'lere akın ederek giriş önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Hâl böyle olunca #avmler Twitter gündemine girdi. İşte konuya ilişkin bazı tweetler...

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AVM girişlerindeki kuyruklar sosyal medyada TT oldu

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AVM girişlerindeki kuyruklar sosyal medyada TT oldu

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AVM girişlerindeki kuyruklar sosyal medyada TT oldu

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AVM girişlerindeki kuyruklar sosyal medyada TT oldu

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AVM girişlerindeki kuyruklar sosyal medyada TT oldu

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AVM girişlerindeki kuyruklar sosyal medyada TT oldu

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AVM girişlerindeki kuyruklar sosyal medyada TT oldu

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AVM girişlerindeki kuyruklar sosyal medyada TT oldu

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AVM girişlerindeki kuyruklar sosyal medyada TT oldu

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