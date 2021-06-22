Avcılar sahilinde de müsilaj görüldü
Haftalardır Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası Avcılar sahilinde de görüldü. Sahili çeviren müsilaj çemberi havadan görüntülendi.
22 Haziran 2021 14:47
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Marmara Denizi’ni saran müsilaj (deniz salyası) etkisini sürdürüyor.
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Denizdeki canlı yaşamını tehdit eden müsilaj, farklı bölgelerde görülmeye devam ediyor.
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Son olarak Avcılar Ambarlı Sahilinin bir kısmını kaplayan müsilaj havadan görüntülendi.
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Görüntülerde bir hat şeklinde uzanarak Ambarlı Marina çevresinde adeta bir çember görüntüsü oluşturan müsilaj tabakası dikkat çekti.
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Avcılar sahilinde de müsilaj görüldü
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Avcılar sahilinde de müsilaj görüldü
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Avcılar sahilinde de müsilaj görüldü
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Avcılar sahilinde de müsilaj görüldü
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