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Avcılar sahilinde de müsilaj görüldü

Haftalardır Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası Avcılar sahilinde de görüldü. Sahili çeviren müsilaj çemberi havadan görüntülendi.

22 Haziran 2021 14:47

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Marmara Denizi’ni saran müsilaj (deniz salyası) etkisini sürdürüyor.

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Denizdeki canlı yaşamını tehdit eden müsilaj, farklı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

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Son olarak Avcılar Ambarlı Sahilinin bir kısmını kaplayan müsilaj havadan görüntülendi.

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Görüntülerde bir hat şeklinde uzanarak Ambarlı Marina çevresinde adeta bir çember görüntüsü oluşturan müsilaj tabakası dikkat çekti.

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Avcılar sahilinde de müsilaj görüldü

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Avcılar sahilinde de müsilaj görüldü

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Avcılar sahilinde de müsilaj görüldü

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Avcılar sahilinde de müsilaj görüldü

MüsilajDeniz salyasıAvcılarMarmara Denizi
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