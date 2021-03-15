Avatar, gişe hasılatı rekorunu Avengers: Endgame'den geri aldı
Avatar'ın Çin'de yeniden gösterime girmesinin ardından yükselen gişe, Avatar'ın Avengers: Endgame'i geçmesini sağladı.
15 Mart 2021 15:13
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James Cameron yönetmenliğindeki "Avatar", Çin'de yeniden gösterime girdi.
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Filmin yeniden gösterime girmesiyle birlikte yükselen gişe "Avatar"ın "Avengers: Endgame"in gişe hasılatını geçmesini sağladı.
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Beyazperde'nin aktardığına göre, James Cameron ve Marvel arasındaki gişe hasılatı rekabeti, 2019 yılında "Avengers: Endgame"in vizyona girmesiyle başladı.
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"Endgame", gelmiş geçmiş en büyük gişe yapma unvanını Avatar'ın elinden birkaç ay içerisinde almıştı.
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Marvel ekibi yönetmen James Cameron'ı ve yapımcı Jon Landau'yu Avatar'ın Çin'de yeniden gösterime girmesiyle gişe hasılatı rekorunu geri almasını kutladı.
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Ekip, paylaşımlarının sonuna da "Sizi 3000 kez seviyoruz" notunu ekledi.
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Avatar ekibi de, Marvel'ın paylaşımını alıntılayarak mavi kalp kullandı.
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