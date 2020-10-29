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Avatar 2'de Kate Winslet sürprizi

Yeni Zelanda'da çekimleri devam eden Avatar 2 filminden yeni kamera arkası görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, ünlü oyuncu Kate Winslet ile su altı çekimleri yapılıyor

29 Ekim 2020 10:52

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Yönetmenliğini James Cameron'un yaptığı Avatar 2'nin yeni karelerini filmin yapımcısı Jon Landau Instagram hesabından paylaştı.

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Kate Winslet'in film çekimleri için serbest dalış dersleri aldığı öğrenildi.

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Winslet daha önceki film röportajında serbest dalış dersleri esnasında yedi dakika nefesini tutabildiğini söylemişti.

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Mayıs ayında çekimlerine yeniden başlanan Avatar 2'nin Twitter'dan yayınlanan görüntülerinde ise Sigourney Weaver yer aldı.

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Sigourney Weaver'in canlandırdığı Dr. Grace Augustine karakterinin ilk filmde öldüğü sanılıyordu.

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Twitter'da filmin resmi hesabından "Avatar devam filmlerinin setinden: Sigourney Weaver, su altındayken bile bir dublör kullanmamaktan asla çekinmez!" denildi.

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