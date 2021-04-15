Dizinin yayınlanacağı kanal ve Hepburn’u canlandıracak oyuncu henüz açıklanmadı
15 Nisan 2021 11:43
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Audrey Hepburn'ün hayatı dizi oluyor
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Hollywood'un efsanevi oyuncusu ve moda ikonu Audrey Hepburn'ün hayatını temel alan bir dizi hazırlanıyor. Dizi, ünlü yıldızın oğlunun, İtalyan gazeteci ile birlikte yazdığı kitaba dayandırılacak.
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NTV'de yer alan habere göre Hollywood’un efsanevi oyuncularından Audrey Hepburn’ün hayatını esas alan bir dizi hazırlanıyor. Dizinin senaryosu, 1993 yılında 64 yaşındayken hayatını kaybeden oyuncunun oğlu Luca Dotti ile İtalyan gazeteci ve yazar Luigi Spinola’nın birlikte hazırladığı Audrey at Home adlı kitabı temel alacak. Senaryoyu; CSI, The Good Wife ve The Leftovers adlı dizileriyle tanınan Jacqueline Hoyt yazacak.
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Sabrina, Breakfast at Tiffany’s filmleri başta olmak üzere pek çok klasik filmde rol alan Audrey Hepburn, Roman Holiday filmiyle Oscar almıştı.
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Audrey at Home, adlı yarı biyografik, yarı ünlü yıldızın yemek tariflerini içeren kitap, röportajlarından pasajlar, tarifler ve hiç yayımlanmamış aile fotoğraflarını içeriyor.
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Kitaba dayanarak hazırlanacak dizinin adı Audrey olarak belirlendi. Dizinin yayınlanacağı kanal ve Hepburn’u canlandıracak oyuncu henüz açıklanmadı.
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Yarı İngiliz yarı Hollandalı oyuncu ve moda ikonu olan Audrey Hepburn, ilk kez 1951 yılında, henüz 22 yaşındayken Young Wives Tale filminde rol alarak sinemaya adım attı.
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Monte Carlo Baby, Lavender Hill Mob ve Secret People gibi filmlerde oynadıktan sonra Hepburn, 1952'de rol aldığı Roman Holiday ile büyük başarı kazandı. Bir prensesi canlandırdığı Roman Holiday, Hepburn'ün ilk başrolüydü ve Gregory Peck ile birlikte rol aldığı film sayesinde En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı.
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1954'te usta yönetmen Billy Wilder'ın Sabrina’sında ünlü oyuncu Humphrey Bogart ile rol alan güzel yıldız bu filminden bir Oscar adaylığı kazandı. Daha sonra Hepburn War And Peace, Funny Face, Love in the Afternoon, Green Mansions ve The Unforgiven gibi filmlerde rol aldı.
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My Fair Lady ve Wait Until Dark gibi filmlerle büyük başarı kazanan Hepburn,1962’de Tiffany'de Kahvaltı'da George Peppard ile başrolleri paylaştı.
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Audrey Hepburn bu başarılı oyunculuk kariyerinin yanında birçok yıldız oyuncu gibi özel hayatıyla da sürekli gündemde kaldı. Gerek William Holden ile yaşadığı fırtınalı aşk gerek Mel Ferrer ile yaptığı sorunlu evlilik tüm dünya tarafından yakından takip edildi. Hepburn'ün Mel Ferrer'den Sean adında ve Dr. Andrea Dotti'den Luca adında iki çocuğu oldu.
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Hepburn, 1989 yılında UNICEF İyi Niyet Elçisi seçildi.
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Audrey Hepburn 1990'da oyunculuğu askıya aldı ve yalnızca çok özel projelerde yer aldı. Audrey Hepburn 20 Ocak 1993'te İsviçre'de bağırsak kanserinden hayatını kaybetti.