Audi'den özel üretim elektrikli otomobil, sadece bir adet olacak!
Audi, Amerikalı ünlü driftçi Ken Block için özel olarak ürettiği yeni elektrikli modelini tanıttı.
16 Aralık 2021 10:39
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Audi, türünün tek örneği olacak elektrikli S1 e-tron quattro Hoonitron'u tanıttı.
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Araçla ilgili çok fazla teknik bilgi paylaşılmadı. İki elektrikli motor, dört tekerlekten çekiş, karbon fiber şasi araçla ilgili ortaya çıkan bazı ayrıntılar.
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Audi'nin tasarım ekibi, normal şartlarda 1 ila 1 buçuk yılda tamamlanan sürecin sadece 4 haftada tamamlandığını belirtti.
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Gymkhana yarışçısı Ken Block tarafından Electrikhana olarak adlandırılan araçla özel bir video çekilecek.
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Aracı kullandığını ve çok beğendiğini belirten Ken Block, "Benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Birbirimize alıştık" diye konuştu.
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Audi'den özel üretim elektrikli otomobil, sadece bir adet olacak!
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Audi'den özel üretim elektrikli otomobil, sadece bir adet olacak!
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Audi'den özel üretim elektrikli otomobil, sadece bir adet olacak!
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