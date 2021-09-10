ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz arasında kriz: Çekimler başlamadı!
10 Eylül 2021 12:44
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi ile ATV arasında kriz çıktığı iddia edildi. Kriz aşılmadan dizinin çekimlerinin başlamayacağı konuşuluyor.
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ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin kriz yaşadığı iddia edildi.
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TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kulislerde oyuncu Uğur Yücel ile görüşüldüğü konuşuluyordu. Ancak son gelen haberler transfer haberlerinin önüne geçti. Kanalın yeni sezon tanıtımında da yer verdiği projenin ekibiyle kriz yaşadığı iddia edildi.
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Bu sezon 200. bölümüyle açılış yapmaya hazırlanan diziyle ilgili yaşanan sorunun detayları da merak konusu oldu. Kriz aşılmadan da çekimlerin başlamayacağı konuşuluyor. Bu durum dizinin kanal değiştirip değiştirmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi.