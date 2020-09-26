Atlı polisler Taksim'de Koronavirüs denetimi yaptı
İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye gezen atlı polisler sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.
26 Eylül 2020 14:48
16
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Altı Polis Amirliği ekipleri Taksim'de sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.
26
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde devriye gezen atlı polisler maske takmayan, maskesini çenesine indiren kişilere tek tek uyarılarda bulundu.
36
Atlı polisleri gören vatandaşlar da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
46
Atlı polisler Taksim'de Koronavirüs denetimi yaptı
56
Atlı polisler Taksim'de Koronavirüs denetimi yaptı
66
Atlı polisler Taksim'de Koronavirüs denetimi yaptı
© Tüm hakları saklıdır.